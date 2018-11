Meer dan 75 procent van de jongeren heeft soms last van een piep in het oor, een groeiend probleem dat uiteindelijk kan leiden tot blijvende gehoorschade. Hoe komt dat? En nog belangrijker: wat is ertegen te doen?

Een avond stappen, een concert bezoeken, muziek luisteren door oordopjes of een groepsles op harde muziek volgen in de sportschool; de muziek staat al snel te hard.

Veel mensen denken dat gehoorschade een typische ouderdomskwaal is. Een misvatting, want ook bij jongeren komt gehoorschade steeds vaker voor in de vorm van van een tijdelijke of zelfs chronische piep in de oren, blijkt uit onderzoek van Anderzorg.

Van hoge piep tot zacht gebrom

Gehoorschade komt voor in verschillende vormen. Soms gaat het om een hoge piep, een andere keer is het zacht gebrom. Ook kan het zijn dat iemand muziek anders of minder goed hoort. In het geval van tijdelijke schade is de schade na een dag of een aantal dagen voorbij.

Volgens psycholoog en hoorcoach René van der Wilk moet je bij tijdelijke gehoorschade het 'stapeleffect' voorkomen. Daarmee bedoelt hij dat je je oren na blootstelling aan hard geluid, bijvoorbeeld tijdens een concert, het best enige tijd tot rust kunt laten komen. Op deze manier hebben ze de tijd om zich te herstellen. Doe je dit niet, dan kan de geluidsdosis snel 'opstapelen' en wordt het risico op blijvende gehoorschade groter.

Een op de tien jongeren heeft blijvende schade

Als de schade na enkele dagen niet weg is, dan is de kans groot dat iemand blijvende gehoorschade heeft opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat een op de tien jongeren last heeft van deze blijvende schade aan het gehoor, ook wel tinnitus genoemd. Mensen die last hebben van deze aandoening horen constant een geluid dat er niet is.

Volgens Van der Wilk horen mensen met tinnitus één of meerdere piepen of bijvoorbeeld het geluid van ruisen van de zee. Die geluiden kunnen weer tot psychische klachten leiden.

Zo voorkom je gehoorschade

Tinnitus is niet te genezen. Het is dan ook belangrijk om gehoorschade zo veel mogelijk te voorkomen. Deze tips kunnen hieraan bijdragen: