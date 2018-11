Gezondheid Kunstalvleesklier is een test verwijderd van introductie in 2019 523 x gedeeld De officiële introductie van de kunstalvleesklier voor diabetici nadert. Het medische apparaat is technisch helemaal klaar, maar moet nog worden gecertificeerd. Als die laatste testfase positief uitvalt, wordt de uitvinding van suikerpatiënt Robin Koops volgend jaar op de markt geïntroduceerd.