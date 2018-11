Een aangenaam warm en tintelend gevoel dat je kunt ervaren als bijvoorbeeld iemand zacht over je rug wrijft of aan je haar zit, dat is ASMR. Mensen zouden er zo ontspannen van worden, dat ze in slaap vallen. Een trend op het gebied van ontspanning. Hoe werkt het precies?

ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Nieuw is het niet, maar door speciale fluistervideo’s en -podcasts krijgt het steeds meer bekendheid. De podcast ASMR Sleep Sounds bijvoorbeeld, heeft 124.000 volgers op Spotify en de ASMR-video van de Amerikaanse rapper Cardi B is ruim zes miljoen keer bekeken.

Het luisteren naar geluiden van gefluister, geknisper, getik of het borstelen van haren, kan een aangenaam gevoel opwekken. Het gevoel dat ASMR kan veroorzaken, begint bij de kruin van het hoofd en verspreidt zich over de rest van het lichaam. Dit kan zo prettig zijn dat het zelfs wordt beschreven als een 'orgasme van het brein'.

Brein herkent patroon

Maar wat gebeurt er precies in de hersenen tijdens ASMR? Volgens Craig Richard van de Shenandoah Universiteit, die veel onderzoek doet naar ASMR en er ook een boek over geschreven heeft, worden verschillende hersengebieden geactiveerd. Deze gebieden kun je vergelijken met hersengebieden die geactiveerd zijn tijdens bijvoorbeeld knuffelen of het luisteren naar muziek.

Ook speelt patroonherkenning een belangrijke rol. Vanaf jongs af aan kunnen mensen al ASMR ervaren door interactie met voornamelijk de ouders. Richard beweert zelfs dat ASMR gebaseerd is op de invloed van de ouders. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom in veel ASMR-video's zorgzame blikken en zachte geluiden waar te nemen zijn. Ons brein herkent dan het patroon van iemand met zacht en geruststellend gefluister, wat de meeste mensen ontspannend vinden.

Ontspanning en sociale verbondenheid

Recent onderzoek van de Universiteit van Sheffield laat zien dat ASMR heel goed is voor je lichaam en geest. Zo hebben mensen die ASMR ervaren een lagere hartslag, positievere emoties, waaronder een opgewekt gevoel, en meer ontspanning en sociale verbondenheid dan mensen die dit niet ervaren.

Hoewel ASMR dus goed is voor de gezondheid, ervaart niet iedereen het gevoel. De ene persoon is er gevoeliger voor dan de ander. Ook kan niet iedereen dat gefluister, gekriebel en geknisper waarderen.

Hoe dit komt, is nog niet te verklaren, maar onderzoekers van de Universiteit van Winnipeg hebben wel een vermoeden. Volgens hen heeft het met het 'terugvalnetwerk' te maken: een netwerk van hersengebieden dat vooral actief is in een rusttoestand, zoals tijdens het dagdromen. Dit netwerk ziet er bij mensen die ASMR ervaren anders uit dan bij mensen die dit niet ervaren.

Of ASMR voor ontspanning zorgt, is dus een persoonlijke kwestie. Deze ASMR-video helpt om te bepalen of het bij jou werkt.