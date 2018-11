Het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp (SEH) belandt na het gebruiken van te veel GHB, is flink gestegen.

Dat zeggen SEH-artsen tegen NRC. Zulke patiënten zijn vaak in coma en op geen enkele manier te wekken. Soms moeten ze aan de beademing.

De krant sprak artsen uit ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Haarlem en van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

In het ziekenhuis OLVG in Amsterdam steeg het aantal opnames van GHB-gebruikers van 50 in 2014 naar 133 in 2017. Ook in het Utrechtse Diakonessenhuis en het Radboudumc in Nijmegen nam het aantal toe.

De partydrug GHB werkt ontspannend en seksueel stimulerend. Het is goedkoop en makkelijk zelf te maken. Het gevaar van het middel schuilt erin dat het moeilijk te doseren is en een overdosis dus op de loer ligt.

