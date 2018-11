Gezondheid WHO: Wereldwijd sterven jaarlijks 7 miljoen mensen door luchtvervuiling 20 x gedeeld Wereldwijd overlijden jaarlijks zeven miljoen mensen voortijdig door luchtverontreiniging. Ongeveer 600.000 van hen zijn kinderen jonger dan vijftien jaar, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag in Genève. Vooral mensen in armere landen worden getroffen.