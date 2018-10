Het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds is erin geslaagd een poeptest te ontwikkelen die tuberculose (tbc) bij kinderen kan ontdekken.

"Sinds een aantal jaar is bekend dat de tbc-bacterie ook in poep is aan te tonen, maar tot nog toe kan dat alleen in hoogstaande laboratoria. Lokale labs in ontwikkelingslanden, waar tuberculose veel voorkomt, hebben deze mogelijkheden niet", vertelt laboratoriumspecialist Petra de Haas van KNCV Tuberculosefonds.

Longtuberculose is eenvoudig en betrouwbaar vast te stellen met opgehoest slijm, maar het is voor jongere kinderen moeilijk om dat op commando op te hoesten. Met een slangetje kan onderzoeksmateriaal uit de maag of neusholte worden gehaald, maar artsen passen deze methode niet snel toe omdat die traumatiserend kan zijn voor kinderen en hun ouders.

De dodelijke ziekte wordt daarom bij veel kinderen niet of te laat vastgesteld. Het Tubercolosefonds is om deze reden gaan onderzoeken of er een simpelere manier bestaat om de ziekte te diagnosticeren. Zij ontdekten dat dezelfde machine die ook bij de slijmtest wordt gebruikt, de GeneXpert, kan worden gebruikt bij de poeptest.

Testen bij kinderen in Indonesië wezen uit dat de poeptest goed werkt. De test wordt verder uitgezet in Indonesië en Ethiopië, waar de methode wordt verfijnd en de praktijkervaring wordt uitgebreid.

De nieuwe test wordt gepresenteerd op de 49th Union World Conference on Lung Health in het Haagse World Forum. Jaarlijks overlijden bijna een kwart miljoen kinderen aan tubercolose. Dat zijn er 650 per dag.

