Mensen die binnen 2 kilometer van een geitenhouderij wonen, hebben een grotere kans op een longontsteking. Er was al een verband bekend, maar nieuw onderzoek in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg toont dit opnieuw aan, zegt onderzoeksinstituut NIVEL.

Het gaat nu om een onderzoek over de periode 2014-2016. De eerdere studie had betrekking op de periode 2007-2013. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research.

Waarom er een grote kans op longontsteking voor deze groep bestaat, is nog niet bekend. Dit wordt nader onderzocht. Verder wordt nog onderzocht of er in andere provincies ook een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen in de omgeving van een geitenhouderij.

Verder is het verband tussen de kwaal en pluimveehouderijen onderzocht. Een eerder geconstateerd verband werd in de nieuwe studie ook bevestigd, maar alleen in de gegevens over het jaar 2014.