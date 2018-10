Gezondheid Apothekersorganisatie: 'Anticonceptiepil blijft beperkt beschikbaar' 6 x gedeeld Het tekort aan enkele veelgebruikte varianten anticonceptiepillen in apotheken is nog steeds niet opgelost, bevestigt brancheorganisatie KNMP donderdag namens de apothekers in gesprek met NU.nl.