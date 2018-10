Het tekort in apotheken aan enkele veelgebruikte varianten anticonceptiepillen, is nog steeds niet opgelost. Dat bevestigt brancheorganisatie KNMP donderdag namens de apothekers aan NU.nl.

Volgens een woordvoerder van de organisatie is de pil nog steeds beperkt beschikbaar in Nederland en wordt hij "slechts mondjesmaat geleverd".

"De stand van zaken in heel Nederland is dat de groothandels beperkt uitleveren richting de apotheken. Op basis van de ons bekende informatie van fabrikanten kan het nog wel een paar weken duren voordat de voorraden op peil zijn."

Het meldpunt KNMP Farmanco, waar apothekers geneesmiddeltekorten kunnen melden, heeft volgens de woordvoerder geen beeld van de exacte voorraad per apotheek. "Er zijn mogelijk apotheken die helemaal geen voorraad meer hebben, andere zijn nog wel voorzien", vertelt hij. Het kan ook voorkomen dat een apotheek het anticonceptiemiddel wel per strip (voor één maand) levert, en niet per doosje.

Andere voorbehoedsmiddelen als alternatief

Vrouwen die de pil door het tekort niet kunnen gebruiken kunnen in hun apotheek terecht voor advies. "De apotheker gaat in gesprek over de wensen van de vrouw. Zo zijn er andere voorbehoedsmiddelen mogelijk, waaronder ook een andere anticonceptiepil of andere middelen als de vaginale ring of het spiraaltje."

Voor een ander middel is een nieuw recept nodig, legt de woordvoerder uit.

Begin september werd bekend dat de medicijnen niet meer worden geleverd door de groothandel wegens productieproblemen. Het gaat om fabrikanten die Microgynon 30 produceren en de pil met de werkzame stof ethinylestradiol/levonorgestrel.