Meer dan een derde van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde defibrillator (aed) hangt, meldt de Hartstichting maandag na een peiling.

"De kennis en de beschikbaarheid van aed's is nog steeds onvoldoende", aldus de organisatie. De Hartstichting wil dat er in iedere buurt zo'n aed (automatische externe defibrillator) komt en roept mensen op om samen een apparaat aan te schaffen.

Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt daarnaast dat in Zuid-Holland bijna de helft van de aed's niet inzetbaar is. "Vaak hangen de aed's ook binnen en zijn ze daarom niet te vinden. Daar moet verandering in komen'', aldus directeur Floris Italianer.

"We zijn zeker al vooruit gegaan, want er zijn nu 15.000 aed's bij ons geregistreerd, maar we willen naar 30.000. We hopen dat mensen met elkaar in de buurt een aed willen aanschaffen. De kosten van zo'n apparaat bedragen tussen de 1.000 en 1.600 euro. Met elkaar is dat goed te doen."