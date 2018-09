RIVM: 'Geen verband tussen HPV-vaccin en vermoeidheid'

Het vaccin tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, wordt gegeven in het jaar dat meisjes dertien jaar worden. Voordat het vaccin werd gegeven, had een op de vijf meisjes rond deze leeftijd last van vermoeidheidsklachten. Bij de helft hiervan duurden de klachten langer dan drie maanden.

Na media-aandacht rondom het HPV-vaccin in 2012 en 2015 kwamen er meer meldingen binnen over vermoeidheidsklachten bij meisjes. Naar aanleiding van de klachten die twee maanden of langer duurden, voerde het RIVM een onderzoek uit.

Het RIVM bekeek in deze studie of de klachten vaker voorkomen bij gevaccineerde meisjes, dan bij meisjes die geen vaccin hebben gekregen. Hiervoor selecteerden zij bijna 70.000 meisjes uit een huisartsenregistratiesysteem van het Erasmus MC.

Langdurige vermoeidheid komt even vaak voor als vóór komst vaccin

Hieruit bleek dat langdurige vermoeidheid voor de invoering van het HPV-vaccin even vaak voorkwam als daarna. Per tienduizend meisjes werd de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom nul tot één keer gesteld.

Van de meisjes die zes maanden of langer kampten met vermoeidheidsklachten, gaven 49 van hen toestemming om hun gezondheidsgegevens te koppelen aan hun vaccinatiegegevens. 37 van hen waren gevaccineerd, maar uit hun gegevens blijkt dat zij niet vaker met langdurige vermoeidheidsklachten naar de huisarts gingen in vergelijking met de periodes vóór of langer dan één jaar na de vaccinatie.

Deze uitkomsten komen overeen met eerdere internationale onderzoeken.

