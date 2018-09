Brandwondenzorg wijzigt advies voor ongevallen met jonge kinderen

Gezondheid 'Overheid al in 2016 op de hoogte van mogelijke uitbraak meningokokken' 38 x gedeeld De Nederlandse overheid wist in het najaar van 2016 al dat er vaccins tegen meningokokken aangeschaft moesten worden, maar nam pas in september 2017 een besluit. Er zouden op dit moment niet genoeg vaccins zijn om alle tieners tussen de veertien en achttien in te enten.