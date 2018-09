'Overheid al in 2016 op de hoogte van mogelijke uitbraak meningokokken'

Dat schrijft de Volkskrant op basis van een e-mail uit 2016 van medicijnfabrikant GlaxoSmithKline (GSK). De fabrikant stuurde de mail destijds naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de e-mail wijst het GSK op de sterke toename van het aantal ziektegevallen door meningokokken type W. De fabrikant waarschuwt het RIVM voor een uitbraak van de ziekte en raadt de overheid aan alvast na te denken "over situaties waarbij er op korte termijn relatief veel vaccins nodig zijn".

GSK verwijst in de mail naar Engeland, waar de ziekte in 2015 aan meerdere mensen het leven heeft gekost. De situatie is daar bestempeld als 'public health emergency' en volgens de fabrikant heeft Nederland te maken met dezelfde agressieve stam van de bacterie als daar.

'Zouden meer vaccins zijn geweest bij eerder besluit Rijk'

Volgens GSK zouden er op dit moment meer vaccins geweest zijn als de Nederlandse overheid sneller een besluit had genomen. Volgens de programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet "had er niet sneller dan dit gereageerd kunnen worden".

"Je kunt geen miljoenen uitgeven aan een schaars vaccin als je niet zeker weet wat er gaat gebeuren. De meningokok is notoir onvoorspelbaar, dat maakt het ook zo moeilijk om te bepalen wat je moet doen. We moesten telkens afwegen: is dit iets wat doorzet of niet? Pas in de zomer van 2017 zagen we: hé, dit gaat niet weg", aldus van Vliet in de Volkskrant.

De meningokokbacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken en leidde in 2018 in Nederland tot achttien doden. Een jaar eerder kwamen er nog elf mensen om het leven door de ziekte. Ongeveer een op de zes patiënten overlijdt aan de ziekte, bij jongeren zelfs een op de drie.

Blokhuis: 'Besluit zo snel mogelijk genomen'

De beslissing om te vaccineren tegen meningokokken is zo snel mogelijk genomen, zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vrijdagochtend voorafgaand aan de ministerraad.

De suggestie dat het ministerie eerder op basis van de brief van de farmaceut een beslissing had moeten nemen, wijst Blokhuis van de hand. ''Het RIVM, daar gaan we op af. Het vaccinatiebeleid moet niet worden gestuurd door de farmaceutische industrie. Die geven wel meer tips.’’

Het vaccinatieprogramma is vooralsnog gericht op baby's jonger dan veertien maanden en kinderen van veertien jaar.

