WHO: Aantal mensen met kanker blijft toenemen

De WHO voorspelt dat in 2018 zeker 9,6 miljoen mensen overlijden aan kanker. Bij een op de acht sterfgevallen bij mannen en een op de elf bij vrouwen is de ziekte de oorzaak. In 2012 overleden 8,2 miljoen mensen aan de ziekte.

Uit het onderzoek van de WHO blijkt dat zeker 18,1 miljoen mensen kanker krijgen in 2018. Dat aantal lag zes jaar geleden op 14,1 miljoen.

De toename is volgens de WHO niet toe te wijzen aan één factor. Een belangrijke oorzaak is dat er meer mensen zijn en dat de bevolking gemiddeld ouder wordt.

De grootste toename is te zien in Azië. Volgens de WHO komt dat omdat 60 procent van de wereldbevolking daar woont. De meeste nieuwe kankergevallen zullen ook de komende jaren in Azië zijn.

Van alle mensen die aan kanker overlijden, woont 20,3 procent in Europa.

De kankersoorten die het meest voorkomen zijn long- en borstkanker. Volgens de WHO is het belangrijk om op tijd te signaleren dat iemand ziek is en is het belangrijk om te investeren in het voorkomen van kanker. Zo is het aantal gevallen van longkanker in Europa door controles flink teruggedrongen.

