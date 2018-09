Inspectie: Zorg schiet tekort in twee Rotterdamse verpleeghuizen

Het gaat om de verpleeghuizen De Leeuwenhoek en Hannie Dekhuijzen. De waarschuwing volgt op onderzoek van de inspectie bij deze twee verpleeghuizen nadat bewoners in Trouw hun beklag hadden gedaan over mishandeling door personeel.

In het rapport over de zorginstellingen schetst de IGJ tekortkomingen. ''Dossiers zijn niet compleet, opdrachten van behandelaars worden niet altijd opgevolgd, medewerkers komen te laat, houden zich niet aan afspraken en bewoners worden soms tegen de regels in alleen gelaten."

Humanitas heeft acht maanden de tijd om de zorg fors te verbeteren.

Humanitas heeft geprotesteerd tegen openbaarmaking waarschuwing

De IGJ rekent het Humanitas zwaar aan dat het ondanks een eerdere aanwijzing in 2016 en een kritisch rapport in 2017 zaken nog steeds niet op orde heeft en dat de veiligheid van bewoners in het geding is. ''We hebben er geen vertrouwen in dat de benodigde verbeteringen er komen zonder deze waarschuwing."

Humanitas heeft geprotesteerd tegen de openbaarmaking van de waarschuwing, zo schrijft de inspectie. De instelling vreest dat personeel wegloopt en dat aantrekken van nieuwe werknemers nog lastiger wordt. Er zijn momenteel al veel flexwerkers bij Humanitas.