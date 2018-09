Onderzoekers: 'Veel zitten vergroot ook bij fitte mensen diabeteskans'

Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetologia gepubliceerd is en op De Maastricht Studie gebaseerd is. In dat onderzoek werden meer dan achtduizend mensen, met en zonder diabetes in de leeftijdscategorie 40 tot 75 jaar uit Maastricht, jarenlang medisch gevolgd en onderzocht.

De deelnemers moesten hierbij ook hun dagelijkse activiteiten registreren. Aan de hand van de gegevens werd bekeken of er een relatie bestond tussen de mate van een actieve levensstijl en cardio-metabole gezondheid, waaronder onder meer diabetes en obesitas vallen.

Er werd, zoals verwacht, een verband vastgesteld tussen sedentair gedrag (veel zitten) en een hogere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2, maar opvallend was dat ook de combinatie hoge fitheid en veel zitten het risico op de ziekte vergroot.

"Dat mogelijk zelfs fitte mensen gezondheidsrisico's lopen als ze veel zitten, is een eyeopener", zegt onderzoeker Jeroen van der Velde. "We denken al gauw dat sporten ziektes als diabetes voorkomt. Maar veel zitten - bijvoorbeeld op de bank voor de tv, of in de auto, of op het werk uren achter de pc - blijkt wel degelijk een risicofactor te zijn, ook al ben je voor de rest fit."

Gezondheidsraad waarschuwt voor gevolgen van stilzitten

De Gezondheidsraad waarschuwt in de nieuwe Beweegrichtlijnen, die in augustus 2017 werden gepubliceerd, voor de gevolgen van veel stilzitten. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat mensen die veel stilzitten en weinig bewegen een groter risico op hart- en vaatziekten en vroeger sterven lopen.

Maandag werd bekend dat kinderen volgens de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving per dag een uur extra moeten bewegen, wat een positieve invloed op de hersenactiviteit en de cognitieve onderwijsprestaties zou hebben.