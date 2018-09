WHO: 'Wereldwijd beweegt meer dan kwart van de mensen te weinig'

Het WHO baseert zich op 358 uitgevoerde en uit 168 verschillende landen afkomstige bevolkingsonderzoeken uit de periode 2001 tot 2016. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Global Health.

Wereldwijd beweegt ongeveer een op de drie vrouwen en een op de vier mannen onvoldoende. In hogere inkomenslanden ligt het aantal mensen dat te weinig aan lichaamsbeweging doet meer dan twee keer zo hoog als in landen met lagere inkomens.

In Koeweit, Amerikaans Samoa, Saoedi-Arabië en Irak bewegen volwassenen het minst, meer dan de helft beweegt daar te weinig. In de Verenigde Staten ligt dit op 40 procent en in China op 14 procent.

Mensen met minder dan 150 minuten matige lichaamsbeweging of 75 minuten krachtige lichaamsbeweging per week, zijn gerekend tot de groep die te weinig beweegt.

Te weinig lichaamsbeweging verhoogt het risico op gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen, kanker en diabetes type 2.