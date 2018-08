'Verband tussen psychische gezondheid en cannabisgebruik'

Gezondheid Britse gezondheidsraad adviseert om honing te eten bij verkoudheid 65 x gedeeld De Britse gezondheidsinstanties National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en de Public Health England (PHE) hebben in hun richtlijnen laten opnemen dat honing en medicijnen waarvoor geen recept nodig is, de eerste keuze in medicatie moet zijn voor verkoudheidspatiënten.