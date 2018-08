'Minstens zesduizend doden voorkomen door vaccinaties'

Gezondheid Hittegolven zorgden voor 'beperkte' stijging sterftecijfer onder ouderen 25 x gedeeld Tijdens de twee recente hittegolven van dit jaar overleden gemiddeld 2.714 personen per week. Dat zijn ongeveer honderd personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.