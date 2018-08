WHO waarschuwt voor uitbraak mazelen in Europa

In heel 2016 kregen 5.273 kinderen de mazelen. Vorig jaar zijn in Europa 37 sterfgevallen door de mazelen geteld.

Oorzaak van de stijging in het aantal besmettingen is volgens de VN-organisatie de daling in het aantal vaccinaties tegen het virus.

In Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland en Servië ligt het aantal met de mazelen besmette personen op dit moment op meer dan duizend per land. In Oekraïne is het probleem het grootst, daar zijn meer dan 23.000 kinderen besmet.

De GGD waarschuwde deze zomer ook al voor mazelen in Europese vakantielanden. In Nederland kunnen kinderen twee keer gevaccineerd worden tegen de zeer besmettelijke ziekte: als ze veertien maanden zijn en daarna nog eens op negenjarige leeftijd. De ziekte valt niet te behandelen.

Het aantal gevallen van mazelen in Nederland is volgens het RIVM doorgaans laag, behalve in 2013 en 2014. In die jaren was er een uitbraak, vooral onder niet gevaccineerde, orthodox-protestantse schoolkinderen.