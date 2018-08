'Vleesrijke koolhydraatarme diëten kunnen levensduur verkorten'

Gezondheid Hoeveelheid schadelijke uv-straling zon volgens RIVM groter dan ooit 34 x gedeeld De hoeveelheid schadelijke uv-straling van de zon is groter dan ooit tevoren, maakt het RIVM dinsdag bekend op basis van metingen. In juli werd de grootste hoeveelheid sinds de start van de metingen in 1994 gemeten.