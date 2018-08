Hittegolven zorgden voor 'beperkte' stijging sterftecijfer onder ouderen

Hoewel er meer mensen overleden zijn, noemt het CBS de extra sterfte "beperkt". In 2006, toen er ook een lange hittegolf was, was de sterfte bijna vierhonderd gevallen per week hoger dan gemiddeld in de zomer.

Ondanks de twee hittegolven van deze zomer was de sterfte niet heel veel hoger dan normaal. Volgens het CBS komt dat doordat er meer bewustwording is van wat er gedaan moet worden bij een hittegolf. Daarnaast was er dit voorjaar een lange koude periode met griep waarin veel mensen overleden zijn.

De extra sterfte betrof voornamelijk personen van tachtig jaar en ouder. Tijdens de hittegolven van 2018 overleden per week gemiddeld 1.500 personen van tachtig jaar en ouder, bijna net zo veel als tijdens de hittegolf van 2006 (1.536). Het aantal tachtigplussers is echter toegenomen van 590.000 op 1 januari 2006 naar 780.000 op 1 januari 2018.

In 2018 waren er tot nog toe twee landelijke hittegolven: van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. In 2006 waren er hittegolven van 30 juni tot en met 6 juli en van 15 tot en met 30 juli. Die laatste was met een duur van zestien dagen een van de langste en meest intense in zeker honderd jaar.

