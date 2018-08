'Nederlanders bewegen twee keer zoveel als andere Europeanen'

Dat blijkt uit het rapport Eurobarometer – sport en fysieke activiteit van de Europese Commissie, meldt Trouw. Daarvoor is in 2017 bij ruim 28.000 Europeanen van 15 jaar en ouder onderzocht hoe regelmatig ze bewegen. Er deden 1040 Nederlanders mee aan het onderzoek.

In de krant stelt hoogleraar psychofysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Eco de Geus dat het hoge percentage in Nederland ligt aan de goede infrastructuur. Doordat er veel fiets- en voetpaden liggen is het makkelijk om erop uit te trekken of de fiets te pakken.

Volgens Geus speelt ook het verenigingsleven in Nederland een rol. Nergens in Europa zijn zoveel mensen lid van een sportvereniging als in Nederland, namelijk 27 procent tegenover 12 procent gemiddeld.

Plezier als voornaamste motief genoemd voor sporten en bewegen

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders vooral bewegen en sporten voor hun plezier. In de meeste andere landen geven mensen als motief hun gezondheid te willen verbeteren.

Dat Nederlanders vooral sporten voor hun plezier kan volgens onderzoeker Wikke Stam, die voor het Mulier Instituut de cijfers van het onderzoek analyseerde, liggen aan het hoge percentage leden van sportverenigingen.

“We weten uit ander onderzoek dat mensen sporten bij een vereniging leuker vinden dan wanneer ze dat individueel doen”, zegt Stam in Trouw.

Een kanttekening bij het onderzoek

In het onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen recreatief bewegen en sporten. Op het gebied van wekelijks sporten scoort Nederland ook goed met 56 procent ten opzichte van 40 procent gemiddeld in Europa. Alleen in Zweden, Denemarken en Finland ligt dit percentage hoger.

6 procent van de Nederlanders sport vijf keer per week of vaker, dit percentage is in de rest van de Europese Unie ook klein.

In de krant wordt wel een kanttekening geplaatst bij het onderzoek. ““Een van de handicaps is dat al onze kennis over sport en bewegen is gebaseerd op vragenlijsten. Het is best onbetrouwbaar als mensen zelf rapporteren hoelang ze tuinieren of met de hond wandelen. Wie van ons weet nou precies hoeveel minuten je loopt”, aldus De Geus.