Hoeveelheid schadelijke uv-straling zon volgens RIVM groter dan ooit

De gemeten hoeveelheid schadelijke uv-straling was vorige maand een kwart groter dan het gemiddelde van de maand juli over de afgelopen 25 jaar. Dat kwam vooral doordat er vorige maand nauwelijks bewolking was. Ook in de gehele periode van mei tot en met juli was sprake van een record.

Blootstelling aan uv-straling kan huidkanker en staar veroorzaken. Het aantal gevallen van de aandoeningen nemen volgens het RIVM sterk toe.

Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 Nederlanders te horen dat ze huidkanker hebben. Jaarlijks overlijden meer dan negenhonderd Nederlanders aan de gevolgen van huidkanker.

''Het beperken van zonblootstelling in de periode van de hoogste zonkracht is daarom van belang'', aldus het gezondheidsinstituut. Daarmee wordt doorgaans de periode tussen 11.00 uur 's ochtends en 16.00 uur 's middags bedoeld.

