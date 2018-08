Medicijntekort bij apotheken en ziekenhuizen door softwarefout groothandel

Het is onbekend wanneer de problemen weer verholpen zullen zijn, laat de groothandel vrijdag in een reactie aan NH Nieuws weten.

"De overstap is nauwgezet voorbereid, maar desondanks niet goed verlopen. Daardoor kon Pluripharm de afgelopen weken de aangesloten apotheken niet naar behoren voorzien van medicijnen, stelt Pluripharm. "Wij vinden het heel erg dat apothekers en hun patiënten hierdoor in moeilijkheden zijn gekomen."

De groothandel is drie weken geleden overgestapt op een nieuw softwaresysteem. Hierdoor trad een softwarefout op met logistieke problemen als gevolg.

Gaat ook om medicijnen die van levensbelang zijn

Onder meer de Acdapha Groep krijgt minder medicijnen geleverd. Dit is een collectief van twintig samenwerkende apotheken in Alkmaar en omgeving.

Volgens directeur Dick Bouma van de Acdapha Groep gaat het om veel verschillende soorten medicijnen. "Ook om medicijnen die van levensbelang zijn en dat maakt de zaak ernstig."

Als er niet snel een oplossing komt, voorspelt Bouma dan ook dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat ingrijpen.

Apotheken moeten overuren draaien

Hij schat in dat momenteel slechts de helft van de bestelde geneesmiddelen correct bij de apotheken binnenkomt. Deze apotheken proberen sommige medicijnen alsnog te verkrijgen via bestellingen bij andere leveranciers.

Bouma zegt dat de apotheken als gevolg van de situatie overuren moeten draaien om mensen hun geneesmiddelen te kunnen geven.

"Als er iets niet op voorraad is, raadplegen we andere apotheken of daar nog iets op de plank ligt. Dat kost echter veel tijd. Evenals het voortdurend checken of iets nu wel of niet is geleverd."

Volgens Bouma zegt Pluripharm tegen apothekers te hopen dat de situatie snel opgelost is. Pluripharm was vrijdagavond onbereikbaar voor commentaar.

