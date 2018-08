Amsterdam UMC roept zelfgeproduceerd medicijn terug

Dit gebeurt op verzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die stelt dat de grondstof van het medicijn mogelijk onzuiverheden bevat.

Volgens de IGJ kan de uit China afkomstige grondstof voor het medicijn niet "betrouwbaar getest worden". Uit voorzorg is het ziekenhuis daarom gestopt met de bereiding. Alle patiënten wordt gevraagd de medicijnen terug te geven.

"We kunnen ons goed voorstellen dat patiënten zich nu zorgen maken over de beschikbaarheid van het medicijn", zegt Frida van den Maagdenberg, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. De gesprekken hierover zijn in volle gang.

Amsterdam UMC produceert het medicijn sinds april dit jaar, omdat de fabrikant op jaarbasis ruim 200.000 euro per patiënt vroeg. Het ziekenhuis was het eerste dat dit deed.

Verzekeraars vergoeden oorspronkelijk medicijn

Het ziekenhuis laat weten dat verzekeraars inmiddels hebben toegezegd het oorspronkelijke medicijn voorlopig te vergoeden. Amsterdam UMC laat weten zich ondertussen te beraden "op verdere stappen".

Het ziekenhuis is verbaasd dat de IGJ tot de conclusie is gekomen dat het medicijn mogelijk vervuild is, omdat Amsterdam UMC het middel "vanaf het begin volgens geldende Europese kwaliteitseisen" en "door een gecertificeerd laboratorium" heeft laten testen.