Consumentenbond waarschuwt dat inspectie niet ingrijpt bij falende thuiszorg

Zo worden patiënten onterecht vastgezet en dient ongeschoold personeel insuline en sondevoeding toe.

De consumentenorganisatie wil dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport actie ondernemen.

De Consumentenbond bestudeerde vijftig inspectierapporten van bezoeken die de IGJ bij thuiszorgorganisaties aflegde. 48 thuiszorgorganisaties bleken niet aan de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg te voldoen. Zeven daarvan haalden zelfs geen enkele randvoorwaarde.

Ook na een verplicht verbetertraject van de IGJ voldeden de meeste thuiszorginstellingen nog steeds niet aan de richtlijnen.

Laks

Volgens Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, tonen de rapporten een alarmerend beeld. "En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt. De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren."

De thuiszorgorganisaties blijven ondertussen onverantwoorde zorg leveren, stelt hij. "Het is onbegrijpelijk dat de inspectie hier zo laks in is."

De Consumentenbond heeft een meldpunt waar mensen misstanden kunnen aankaarten geopend.

Ook de KBO-PCOB, met 250.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, vindt de rapporten verontrustend. "Senioren moeten kunnen bouwen op betrouwbare deskundige thuiszorg, zonder enige twijfel over de kwaliteit. Thuiszorg is voor velen namelijk een fundamentele bouwsteen als het gaat om langer thuis te kunnen wonen. KBO-PCOB beschouwt het onderzoek als een wake-up call voor zorgaanbieders, brancheverenigingen en het ministerie van VWS", laat de organisatie weten in een reactie.

Zorgen

Hoofdinspecteur Joke de Vries van de IGJ zegt het beeld dat de consumentenbond schetst deels te herkennen. "We hebben zorgen over de kwaliteit van de thuiszorg."

"Voorbehouden handelingen als een infuus aanbrengen zijn echt dingen die door een verpleegkundige gedaan moeten worden. Daar zijn we ook streng in. Als dat niet in orde is, nemen we direct maatregelen. We geven bijvoorbeeld een boete of eisen dat de patiënten worden overgedragen naar een andere instelling."

Verbeterd

De IGJ heeft geen zicht op wie een thuiszorgorganisatie begint. Dat wordt in veel gevallen pas vernomen na een klacht. De Vries stelt dat inderdaad is geconstateerd dat twee van vijftig nieuwe thuiszorgorganisaties niet aan alle randvoorwaarden voldeden.

"Bij die randvoorwaarden gaat het bijvoorbeeld om opgeleid personeel, maar het is allemaal gerelateerd aan het type zorg. De instellingen die niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen vervolgens een paar maanden de tijd om verbeteringen aan te brengen. Het merendeel van de instellingen is verbeterd na zo'n traject."

