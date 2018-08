Jongen bij wie deel rechterhersenhelft werd verwijderd functioneert goed

Daarover schrijven verschillende buitenlandse media. De jongen kreeg op vierjarige leeftijd last van epilepsieaanvallen. Geen enkele behandelmethode slaagde erin deze aanvallen te verminderen.

Als laatste uitweg besloten chirurgen om een derde van zijn rechterhersenhelft te verwijderen. Hierbij werd de gehele achterhoofdskwab verwijderd, het gedeelte in de hersenen dat visuele prikkels verwerkt. Ook werd een groot gedeelte van de temporale kwab weggehaald , dat zowel visuele als auditieve prikkels verwerkt.

Gedurende de drie jaar na deze operatie werden de hersenen en het gedrag van de jongen onderzocht, zodat bekeken kon worden welke gedeelten in het brein zich herstelden. Tegen de verwachtingen in waren het intellect, de visuele perceptie en gezichts- en objectherkenning allemaal op het niveau van 'gezonde' kinderen van dezelfde leeftijd.

Linkeroog

De enige beperking die de jongen had, is dat wat hij ziet met zijn linkeroog niet wordt omgezet in informatie. Dat houdt niet in dat hij blind is - de jongen kan wel zien - maar de beelden worden niet 'vertaald'.

"Alles wat gebeurt aan de linkerkant van zijn neus, wordt niet overgedragen aan zijn hersenen, omdat de achterhoofdskwab in zijn rechterhersenhelft verwijderd is", aldus Marlene Behrmann van de Carnegie Mellon University in Pennsylvania.

Desondanks herstelde de linkerhersenhelft zich wel zodanig dat de jongen weer gezichten en objecten kan herkennen. Mogelijk lukte dit omdat deze hersengedeeltes bij het kind gedurende de ingreep nog in ontwikkeling waren, stelt de onderzoeker.

"Dit heeft bewezen dat één functionerende hersenhelft genoeg is om goed te kunnen zien", zegt Behrmann.

Op het moment van de operatie was de jongen zes jaar en tien maanden oud. Hij is nu bijna elf jaar.