'Thuiszorg zet in zomer kantoorpersoneel in vanwege tekort aan verplegers'

Volgens de NOS heeft een op de drie wijkzorgorganisaties problemen met het compleet maken van het zomerrooster. In totaal verlenen de 63 ondervraagde wijkorganisaties zorg aan 281.000 mensen.

Om aan alle cliënten toch zorg te kunnen verlenen, werkt vast personeel extra uren en worden er geen nieuwe cliënten meer aangenomen als er niet voldoende personeel is om hen van zorg te voorzien. Hierbij worden ook kantoormedewerkers gebruikt.

"Kantoorpersoneel kan worden ingezet voor welzijnsactiviteiten", zegt Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van brancheorganisatie ActiZ woensdag tegen NPO Radio. "We kunnen dit personeel niet inzetten voor verpleegkundige handelingen, dat zal ook geen enkele organisatie doen. Dat laten we niet gebeuren."

Familie

Thuiszorgorganisaties proberen ook via uitzendbureaus aan extra krachten te komen. Ook vragen ze studenten geneeskunde en hbo verpleegkunde of ze in willen vallen. Ook families moeten een stap extra zetten.

"De wijkverpleegkundige kijkt heel sterk naar wat de familie zelf kan, zeker in de zomer", vervolgt Joppe. "Medewerkers werken extra, maar ook de familie moet een keer extra langs. Zeker met deze warmte moeten ze dat doen."

Normaal gesproken hebben thuiszorgorganisaties al te kampen met een personeelstekort. Uit de rondgang van de NOS bleek dat er normaal gesproken 1.500 vacatures zijn. In de zomermaanden is dat opgelopen naar 1.630. Doordat veel wijkverplegers vaak parttime werken, betekent dat eigenlijk nog meer openstaande vacatures.

