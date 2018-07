Tieners volgens UNICEF wereldwijd het vaakst slachtoffer van aidsepidemie

Elk uur raken dertig jongeren van vijftien tot achttien jaar besmet met hiv. Twee derde van hen zijn meisjes, staat in een nieuw rapport van UNICEF dat woensdag tijdens de internationale aidsconferentie in Amsterdam is gepresenteerd.

UNICEF-directeur Henrietta Fore spreekt van een gezondheidscrisis door onder meer armoede en een gebrek aan keuzevrijheid. "In de meeste landen hebben vrouwen en meisjes geen toegang tot voorlichting of hiv-testen en aidsremmers. Ook ontbreekt het vaak aan de macht nee te zeggen tegen onveilige seks. Hiv gedijt onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.''

De cijfers zijn verontrustend. In 2017 stierven 130.000 kinderen en jongeren tot negentien jaar aan aids, terwijl er 430.000 - bijna vijftig per uur - geïnfecteerd raakten met het virus. Bovendien slaagt de wereld er niet of onvoldoende in hen te bereiken waardoor de progressie die de voorbije twee decennia is geboekt stagneert. "Onder meer door de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen worden tienermeisjes disproportioneel getroffen", schrijft prinses Mabel in haar bijdrage aan het rapport.

Emancipatie

Onderwijs, economische weerbaarheid en emancipatie zijn sleutelwoorden in de verbetering van hun situatie. Lichtpuntje is dat de virusoverdracht van moeder op kind gestaag vermindert, in het bijzonder in zuidelijk Afrika.

In de periode 2010-2017 is het aantal nieuwe infecties in de leeftijdsgroep nul tot vier met een derde afgenomen. Vier op de vijf zwangere vrouwen met hiv hebben toegang tot aidsremmers, waardoor ze gezond blijven en hun baby niet besmetten.

In Nederland leven volgens het Aidsfonds naar schatting 22.900 mensen met hiv, van wie er 2.600 niet weten dat ze hiv hebben. In 2016 kregen 820 personen een positieve hiv-diagnose en stierven veertig mensen aan de gevolgen van aids.