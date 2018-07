Prins Harry en Elton John komen met nieuw aidsinitiatief

Zeven liefdadigheidsinstellingen, waaronder de Elton John AIDS Foundation, hebben 1,2 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) beschikbaar gesteld.

De initiatiefnemers van MenStar werden geïnspireerd door de enorme toename van het aantal jonge vrouwen met hiv, legde prins Harry uit tijdens de internationale aidsconferentie in Amsterdam. "De MenStar Coalition pakt de oorzaak van dit probleem aan: het gebrek aan kennis van hiv-preventie bij moeilijk bereikbare jonge mannen."

Het project gaat volgend jaar van start in Afrika, waar mannen zichzelf massaal moeten gaan testen op hiv. "Nieuwe, krachtige en innovatieve oplossingen zijn harder nodig dan ooit."

Beschermen

Ook John is in Amsterdam voor de lancering van het nieuwe initiatief. "Als we aids voor eens en altijd een halt toe willen roepen, moeten we mannen betrekken bij de oplossing. Het is tijd voor een internationale coalitie die mannen leert zichzelf te beschermen. Zo leren ze niet alleen hun vrouwen en vriendinnen en zussen en dochters beter te beschermen, maar zeker ook hun broers en zoons."

Elton John is al jaren een goede bekende van het Britse koninklijk huis. In mei was hij nog aanwezig op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle. Hij trad op tijdens de receptie.