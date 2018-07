Tien tot vijftien zwangere vrouwen in onzekerheid na onderzoek groei baby's

Hoofdonderzoeker Wessel Ganzevoort weet ook nog niet om hoeveel vrouwen het precies gaat, zegt hij tegen Nieuwsuur. Hij meldt dat de kinderen van een aantal deelnemers nog op de intensive care liggen.

Het onderzoek naar de effecten van sildenafil, een stof die ook wel als viagra bekendstaat, is per direct gestopt, omdat de kans op overlijden mogelijk toenam door het middel. Aan het onderzoek deden 183 vrouwen mee, verspreid over tien ziekenhuizen in Nederland.

Ongeveer de helft van de deelnemers kreeg placebopillen. In de groep die wel sildenafil kreeg, overleden volgens Nieuwsuur negentien baby's, van wie elf met een longaandoening. Bij de tweede groep overleden negen baby's. Zij hadden geen longaandoening.

Het aantal baby's dat een longaandoening kreeg door het middel sildenafil is volgens een woordvoerder "significant" hoger. "De kans op een aandoening van de bloedvaten van de longen lijkt groter en ook de kans op overlijden na de geboorte lijkt toegenomen."

Groeibeperking

Het onderzoek richtte zich op zwangere vrouwen van wie de baby vroeg in de zwangerschap een ernstige groeibeperking had, met slechte vooruitzichten voor het kind. Tot nu toe is er volgens het ziekenhuis geen bekende therapie om deze baby’s te helpen groeien.

De moeders zijn volgens de woordvoerder inmiddels bijna allemaal geïnformeerd. "Alle betrokken vrouwen worden zo goed mogelijk begeleid door de artsen die bij de studie zijn betrokken. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte gesteld."

