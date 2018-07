Amsterdam UMC stopt onderzoek naar groei baby's na mogelijk overlijden

Dat bevestigt het ziekenhuis naar aanleiding van berichtgeving van Hart van Nederland. Het televisieprogramma heeft de brief naar de patiënten in handen over het beëindigen van het onderzoek.

Aan het onderzoek deden 183 vrouwen mee, verspreid over tien ziekenhuizen in Nederland. Alle deelnemers aan het onderzoek zijn al op de hoogte gesteld door het ziekenhuis.

Sildenafil staat ook wel bekend als viagra, een middel tegen erectieproblemen. De helft van de vrouwen die deelnam aan het STRIDER-onderzoek kreeg sildenafilpillen en de andere helft placebopillen.

Of er baby's zijn omgekomen door het middel dat werd getest, is volgens de woordvoerder van het UMC niet bekend. Er zijn wel pasgeborenen overleden die meededen aan het onderzoek.

Het middel had nadelige effecten op baby's na de geboorte, laat het UMC weten. De kans op longaandoeningen werd groter en de kans op overlijden ook. "Al hadden de baby's al een slechte prognose", zegt het UMC.

"De baby's hadden al een enorme groeiachterstand. Ook in de vroege fase van de zwangerschap", zegt de woordvoerder. "Meerdere baby's van vrouwen die in de placebogroep zaten, zijn ook overleden."

Buitenlands onderzoek

Het onderzoek naar sildenafil is gestart, omdat uit buitenlandse onderzoeken bleek dat het een positief effect kon hebben op de groei van ongeboren baby's. "We stoppen nu dus, omdat wij erachter zijn gekomen dat het geen positief effect heeft", stelt de woordvoerder.

In verscheidene landen wordt het middel al gegeven aan vrouwen om de groei van ongeboren kinderen te vergroten, in Nederland was dit nog niet het geval.

