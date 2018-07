Experts waarschuwen dat hiv in 2030 niet bestreden zal zijn

VN-lidstaten kwamen eerder overeen dat hiv in 2030 uitgebannen moet zijn, maar experts waarschuwen in The Lancet dat dit met de huidige handelswijze niet gehaald kan worden. Ze roepen op de manier waarop de ziekte behandeld en gecontroleerd wordt aan te passen, meldt de BBC.

De afgelopen jaren zijn telkens minder gevallen van hiv en aids geconstateerd. Maar de daling gaat volgens deskundigen te langzaam: "De situatie is gestagneerd." Met name jongere vrouwen in derdewereldlanden zijn daar het slachtoffer van, meent de commissie.

De afgelopen jaren zou in totaal ongeveer 16,4 miljard euro aan hiv-onderzoek zijn besteed. Volgens de experts is dat ruim 6 miljard euro minder dan nodig zou zijn om de VN-doelen te halen.