'Kinderen hebben iets grotere kans op hersentumor na CT-scan'

In Nederland worden jaarlijks zo'n tienduizend scans onder kinderen uitgevoerd. Het verhoogde risico komt neer op een extra hersentumor per jaar, schrijft de Volkskrant woensdag. Dat concluderen onderzoekers aan de hand van een studie onder ruim 168.000 Nederlandse kinderen, die tussen 1979 en 2012 scans hebben ondergaan.

De studie behoort tot een groter Europees onderzoek onder een miljoen kinderen uit acht Europese landen. Het doel van de studie is om te onderzoeken of röntgenstraling uit CT-scans bepaalde risico's met zich meebrengt. Volgens de Volkskrant worden deze scans vaker gebruikt, wat gepaard gaat met vragen over de mogelijke gevolgen ervan.

Het Nederlandse deel van het onderzoek verschijnt woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the National Cancer Institute.

Erg klein

Michael Hauptmann, onderzoeksleider, statisticus en epidemioloog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek, benadrukt dat het extra risico erg klein is. Wel stelt hij dat klinieken minder vaak CT-scans moeten uitvoeren bij kinderen.

Bij leukemie hebben de wetenschappers geen verband met de stralingdosis kunnen aantonen.

Atoombom

Het is niet de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar het verband tussen straling en kanker. De meeste informatie met betrekking tot dit verband is afkomstig uit onderzoek naar Japanse overlevenden van de atoombom.

Echter is een groot deel van deze groep blootgesteld aan een veel hogere stralingsdosis dan de dosis van een paar CT-scans.

Het is onduidelijk of de resultaten uit dit Japanse onderzoek ook voor andere onderzoeken gebruikt kunnen worden. Daarom moet er meer onderzoek gedaan worden.