Kanker is in Nederland belangrijkste doodsoorzaak

Meer mannen dan vrouwen sterven aan kanker, blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 is kanker bij mannen in 35 procent van de sterfgevallen de oorzaak geweest, tegenover 27 procent bij vrouwen.

Het aantal mensen dat doodgaat aan kanker is opnieuw gestegen in vergelijking met de afgelopen jaren. In 2016 gingen 45.279 mensen dood aan de ziekte; in 2015 en 2014 ging het om respectievelijk 44.195 en 42.984 mensen.

Na kanker, zijn hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaken. "Bij dertig- tot tachtigjarigen is kanker het vaakst de doodsoorzaak", aldus het CBS. "Ook hart- en vaatziekten komen in die groep veel voor als doodsoorzaken. Bij personen vanaf tachtig jaar zijn hart- en vaatziekten met 30 procent de belangrijkste oorzaak van sterfte."

Ook bij kinderen in de leeftijd van één tot vijftien jaar is kanker doodsoorzaak nummer één (20 procent), samen met een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Hiertoe worden bijvoorbeeld ongevallen en zelfdodingen gerekend.

Zelfdoding

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de jongeren die overlijden (vijftien tot dertig jaar) overlijdt door een niet-natuurlijke oorzaak. Dit kwam in 2017 neer op ruim 53 procent van de doodsoorzaken, tegenover ruim 50 procent in het jaar daarvoor.

Volgens het CBS is met name het aantal zelfdodingen onder jongeren gestegen. Vorige week bleek al dat in Nederland 1.917 mensen in 2017 een einde aan hun leven hebben gemaakt. Dat zijn er 23 meer dan in 2016.

Vooral onder tieners was de stijging opvallend. Er zijn vorig jaar 33 meer jongeren overleden door zelfmoord dan in 2016.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.

