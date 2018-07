Verhoogd gezondheidsrisico voor 19.000 tieners door nuttigen energiedrankjes

Dat blijkt vrijdag uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar het AD over bericht. Ruim 60.000 Nederlandse jongeren werden naar hun consumptiegedrag gevraagd.

De risicogroep die geregeld drie of meer blikjes per dag drinkt, heeft ook meer kans op aantasting van het centrale zenuwstelsel. Volgens het RIVM hebben kinderen in deze groep ook met andere problemen te maken. Vergeleken met leeftijdsgenoten hebben ze vaker gescheiden ouders, met mishandeling te maken, roken ze meer en gebruiken ze vaker alcohol en drugs.

Symptomen van overmatige consumptie van energiedrank zijn onder meer hartproblemen, angst en duizeligheid.

Intomen

Met een reeks maatregelen wil staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) overmatig gebruik intomen. Hij wil dat de Jeugdgezondheidszorg en huis- en kinderartsen beter op overmatige consumptie van de drankjes gaan letten en kinderen ontmoedigen om het product te drinken. Ook moet het Voedingscentrum kijken hoe het bestaande advies over energiedrankjes beter onder de aandacht gebracht kan worden.

Kinderen onder de dertien jaar wordt aangeraden helemaal geen energiedrankjes te drinken. Boven die leeftijd geldt: liever niet, en anders maximaal één blikje per dag. Jongens drinken vaker energiedrankjes dan meisjes. Onder vmbo'ers is de consumptie het hoogst, onder vwo'ers het laagst.

Volgens het RIVM is geregelde consumptie voor zeker 95 procent van de jonge drinkers geen probleem, meldt het AD. Tenzij er andere cafeïnehoudende dranken bij worden gedronken of er een groot aantal blikjes energiedrank in korte tijd wordt genuttigd.

Supermarktketens ALDI en Lidl verkopen na de zomer geen energiedrankjes meer aan kinderen onder de veertien jaar, zo meldden ze deze week. Blokhuis zegt blij te zijn met die leeftijdsgrens.