Bloeddrukmedicijnen uit handel genomen wegens vervuiling

De stof is tijdens het productieproces in China in de medicijnen terechtgekomen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ zegt tegen NU.nl dat zo'n 150.000 mensen in Nederland het medicijn gebruiken.

De terugroepactie geldt voor heel Europa. Het gaat volgens de inspectie alleen om medicijnen die in één fabriek in China zijn gemaakt. Deze medicijnen worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk, de behandeling van patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad en de behandeling van hartfalen.

De kans dat een patiënt daadwerkelijk kanker krijgt door de medicijnen te gebruiken, is niet groot. Dat is uit een eerste Europese analyse gebleken. Volgens het RIVM is het vergelijkbaar met het extra risico op kanker door regelmatig geroosterd vlees te eten.

Patiënten die een medicijn met valsartan in huis hebben, kunnen in deze lijst controleren of het gaat om een medicijn uit de betreffende fabriek. Bij vragen kunnen zij contact opnemen met hun apotheek of behandelend arts.