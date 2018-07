'Veel noten eten heeft positieve invloed op kwaliteit sperma'

De helft van de onderzoeksgroep hield het eigen dieet aan en de rest van de mannen at hiernaast nog 60 gram noten.

De kwaliteit van het sperma van deze mannen is na veertien weken bekeken. Bij de groep die meer noten had gegeten, werd een verbeterde kwaliteit van de zaadcellen gesignaleerd.

De hoeveelheid zaadcellen was bij de noteneters met 14 procent toegenomen. De beweeglijkheid van het sperma was met 6 procent verbeterd, de snelheid met 4 procent en de vorm en afmeting van de zaadcellen met 1 procent.

Significant

"Deze cijfers zijn significant", zegt medeonderzoeker Nicholas Macklon. "De kans is groot dat zij een positieve bijdrage leveren aan de vruchtbaarheid van een man."

Macklon benadrukt wel dat er vele andere factoren zijn die hier invloed op hebben. De daadwerkelijke invloed van een notenrijk dieet is dus niet groot te noemen. Deze factoren meten gezamenlijk de kwaliteit van het sperma en zijn opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De resultaten van het onderzoek worden deze week gepubliceerd in American Journal of Clinical Nutrition en zijn reeds gepresenteerd op het European Society of Human Reproduction and Embryology-congres in Barcelona.