Ruim 100.000 Nederlanders kampen met morbide obesitas

Voor het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten overgewicht: klasse 1 (een BMI van 30 tot 35), klasse 2 (een BMI van 35 tot 40) en klasse 3 (een BMI van 40 of hoger). Bij klasse 3 wordt gesproken van morbide obesitas.

BMI staat voor body mass index. Dat is het gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Bij een volwassene is er bij een BMI van 25 of hoger sprake van overgewicht. Bij het BMI wordt geen onderscheid tussen vetmassa en spiermassa gemaakt, waardoor het mogelijk is dat gespierde mensen een 'te hoog' BMI hebben, terwijl er geen overschot aan lichaamsvet is.

Bij elkaar opgeteld kampt 50 procent van de twintigplussers in Nederlanders met overgewicht. Begin jaren tachtig was dat nog bij 33 procent het geval. De helft van deze stijging viel in de categorie obesitas. De resterende 36 procent heeft een matige vorm van overgewicht.

Groei

Van de drie klassen overgewicht komt de eerste klasse het vaakst voor. Sinds begin jaren tachtig is het aandeel mensen met overgewicht in die categorie ook het hardst gegroeid. Het percentage is van 4 naar 11 procent gestegen.

Het aantal gevallen van overgewicht in klasse 2 en 3 (obesitas en morbide obesitas) is ook toegenomen. Deze gevallen kwamen begin jaren tachtig nog zelden voor. Vrouwen kampen vaker met obesitas dan mannen. Dat is ook binnen de drie afzonderlijke overgewichtsklassen het geval. In de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar komt obesitas het meest voor. Een vijfde van de Nederlanders van deze leeftijd is obees.

Oorzaken

"Obesitas is iets wat we steeds meer en meer zien", vertelt chirurg René Wiezer van de Nederlandse Obesitas Kliniek in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl.

Daar zijn volgens Wiezer meerdere oorzaken voor. "Het is de hoeveelheid eten, het soort eten, maar ook een tekort aan lichaamsbeweging." Voor een deel is het te wijten aan de manier waarop mensen leven. "Ga je 's avonds buiten nog even een half uurtje lopen, of blijf je televisie kijken? Neem je brood mee van huis, of neem je een kroket bij de lunch?"

Voorheen werden er als medische ingreep bij mensen met een ernstige vorm van obesitas veel maagbanden geplaatst, vertelt Wiezer. "Het effect was niet voldoende en er ontstonden toch wat problemen bij maagwanden", stelt de chirurg. "Tegenwoordig worden er meer maagverkleinende ingrepen toegepast."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!