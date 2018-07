ALDI verkoopt geen energiedrank meer aan jongeren onder veertien jaar

Bij twijfel moeten kassamedewerkers jongeren om hun legitimatie gaan vragen, net als bij alcohol. ALDI zegt het besluit genomen te hebben om gezondheidsredenen en vanwege "de bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energydrinks door kinderen".

In energiedrank zitten veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen. Jongeren kunnen hier rusteloos van worden of last van slaapproblemen en hartritmestoornissen krijgen. Bij het nuttigen van te hoge doses lopen drinkers zelfs het risico op geelzucht of diabetes.

Dorstlessers zijn het ook niet; energiedrankjes drogen het lichaam juist uit, aldus het Voedingscentrum, dat eerder tot de conclusie kwam dat kinderen onder de dertien jaar ze niet zouden moeten drinken. Boven de dertien jaar adviseert het centrum hooguit een blikje per dag te drinken.

Uit onderzoek is bovendien gebleken dat jongvolwassenen die regelmatig een energiedrankje tot zich nemen, meer kans lijken te hebben later in hun leven cocaïne te gaan gebruiken. Ook gebruikten zij op die leeftijd vaker medicijnen zonder medische reden en liepen zij op 25-jarige leeftijd een hoger risico op alcoholisme.

Nog hogere grens

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) reageert verheugd op het besluit van de ALDI. De organisatie hoopt dat andere supermarkten volgen, meldde een woordvoerder in het Radio 1 Journaal. Bovendien pleit de organisatie voor een nog hogere leeftijdsgrens, omdat ook tieners boven de veertien jaar de drankjes in te grote hoeveelheden zouden nuttigen.

Veel scholen verkopen de drankjes al niet meer. Ook bij verschillende ziekenhuizen zijn de omstreden energiedrankjes recent uit de restaurantjes, winkeltjes en automaten verdwenen.

Dit besluit volgde op een waarschuwing van de gezamenlijke kinderartsen tegen het gebruik van energiedrankjes door jongeren. Daarop meldde voedselwaakhond Foodwatch dat die vloeistoffen ook in veel ziekenhuizen te koop zijn.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid liet in januari weten niets voor een landelijk verbod op de verkoop van energiedrankjes te voelen. Hij kondigde echter wel een onderzoek naar de effecten van de drankjes aan.

