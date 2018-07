Kabinet wil maatregelen tegen stijgend aantal zelfmoorden jongeren

Blokhuis wil weten wat de oorzaak is van de stijging en of er sprake is van een eenmalige piek of dat er iets anders aan de hand is. Hij praat hier volgende week over met onder meer stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Volgens de bewindsman onderstreept de toename '"de noodzaak van het beleid van dit kabinet om extra in te zetten op suïcidepreventie". Er gaat bijvoorbeeld extra geld naar 113.

Vooral het aantal zelfdodingen onder mensen tussen de tien en dertig jaar is in 2017 flink gestegen. Een kwart van de sterfgevallen in deze groep betreft zelfdoding, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend. Er overlijden relatief weinig mensen van tien tot dertig jaar. In 2017 betrof dit 0,7 procent van het totale aantal overledenen, blijkt uit de cijfers van het CBS.

Kanker en hartziekten

Er overleden 81 tieners door zelfdoding; in 2016 lag dit aantal nog op 48. Tussen 1971 en 2016 lag het aantal nooit boven de 58 jongeren per jaar.

In de leeftijdsgroep tien tot dertig jaar komt zelfdoding vaker voor dan overlijden door kanker (15 procent), verkeersongevallen op de weg (10 procent) of hart- en vaatziekten (5 procent).

Drenthe

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze stijging. In de provincies Drenthe en Zeeland komt zelfdoding relatief het meest voor, aldus een woordvoerder van het CBS in het Radio 1 Journaal.

Bij mensen van dertig tot zestig jaar is zelfdoding, na kanker en hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak. Vanaf zestig jaar krijgen de natuurlijke doodsoorzaken de overhand en neemt de sterfte door zelfdoding steeds verder af.

Symptomen

Er zijn aanwijzingen waaraan je kan merken dat iemand mogelijk denkt aan zelfdoding, vertelt psychiater Jan Mokkenstorm in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. "Mensen die hierover denken tasten soms af of ze voor gek worden gehouden of worden uitgelachen als ze iets vertellen over suïcide."

"Stemmingswisselingen, gevaarlijk gedrag op de weg, depressie, moe of stress kunnen soms signalen zijn", aldus Mokkenstorm. Als buitenstaander kan het volgens hem al helpen om zonder oordeel te vragen naar hoe iemand zich voelt.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.