Gezondheid Aantal zelfdodingen onder jongeren gestegen in 2017 Het aantal zelfdodingen onder mensen tussen de tien en dertig jaar is in 2017 flink gestegen. Een kwart van de sterfgevallen in deze groep betreft zelfdoding, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend. update: 07:59