Acht ziekenhuizen gaan samenwerken voor betere zorg borstkankerpatiënten

Gezondheid Feit en fabel: Alles wat je moet weten over slaappillen 8 x gedeeld De langste dag van het jaar zit er alweer op. Nu het zo lang licht is, hebben sommige mensen meer moeite met inslapen. Is het in zo'n geval verstandig een slaappil te nemen? NU.nl ging te rade bij verouderingswetenschapper David van Bodegom, die onlangs het boek Ontpillen schreef en Tom Bart, preventiemedewerker van Jellinek.