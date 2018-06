Gezondheid Medewerkers van bedrijf in Bilthoven in quarantaine na lek poliovirus 70 x gedeeld Drie medewerkers van een bedrijf in Bilthoven dat poliovaccins maakt, moeten een week in quarantaine. Tijdens de productie is maandag een slang met actief poliovirus lek gegaan. Voor de medewerkers zelf leidt dat niet tot gezondheidsrisico's, omdat zij zijn gevaccineerd.