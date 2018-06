Minder gevallen baarmoederhalskanker voorkomen door afname vaccinaties

Voor het tweede jaar op een rij is het aantal vaccinaties voor HPV afgenomen, van 53,4 naar 45,4 procent. Ondervraagden stellen dat zorgen over mogelijke bijwerkingen van het vaccin de belangrijkste reden is om zich niet te vaccineren of daarover te twijfelen.

Deze zorgen worden echter niet gestaafd door onderzoek, stelt het RIVM. Uit alle gegevens die zijn verzameld sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is, aldus het instituut.

"Het is dramatisch dat door allerlei verkeerde ideeën ziektes blijven bestaan die heel goed te voorkomen zijn", stelt Hans van Vliet van het RIVM maandag in het AD. "Inenten kan 77 doden per jaar schelen", aldus Van Vliet.

Peuters

Ook het aantal vaccinaties onder peuters loopt terug. Vorig jaar werd 90,2 procent van de tweejarigen gevaccineerd tegen ziektes. Dat zijn er 1.720 minder dan in 2016. Het gaat om ziektes zoals mazelen, polio, tetanus en kinkhoest.

Vier jaar geleden zakte Nederland voor het eerst onder de grens waarbij 95 procent van de kinderen is gevaccineerd. Deze grens is volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) nodig om groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen. Maar ook voor andere ziektes geldt een ondergrens.

Europees Parlement

Het Europees Parlement kondigde in april aan actie te willen ondernemen tegen de "zorgwekkende" afname van de vaccinatiegraad in de EU. In een resolutie roept het parlement de lidstaten en de Europese Commissie op maatregelen te nemen tegen de "toenemende en wijdverspreide terughoudendheid" jegens vaccins. Ook zou volgens het parlement de kostenstijging van vaccins aangepakt moeten worden.

De vaccinatiepercentages in de EU zijn ontoereikend voor adequate bescherming, aldus de resolutie. Tussen 2008 en 2015 waren er binnen de EU 215.000 gevallen van ziektes die door vaccinaties voorkomen hadden kunnen worden.