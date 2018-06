'Kinderen van controlerende ouders hebben later moeite met emoties'

Dat blijkt uit onderzoek dat door onder meer de universiteit van Minnesota is uitgevoerd. Het onderzoek is gepubliceerd in Developmental Psychology.

De onderzoekers hebben het gedrag van 422 kinderen bestudeerd. Ze hebben ook gekeken naar de mate van zelfregulering bij de kinderen.

Dit werd gemonitord door tweejarige kinderen en hun moeders te laten spelen met wat speelgoed. Hier werd bekeken in hoeverre de moeder invloed probeerde uit te oefenen in het speelproces, bijvoorbeeld door het speelgoed uit te zoeken.

Drie jaar later werd dezelfde groep weer bestudeerd. Ditmaal werd bekeken hoe de kinderen reageerden op het afpakken van hun snoepjes. Ook is bijgehouden hoe zij een puzzel onder tijdsdruk oplosten.

Angst

Op vijf- en tienjarige leeftijd van de kinderen is aan hun leraren gevraagd in hoeverre de leerlingen last lijken te hebben van emotionele problemen zoals depressie, angst en eenzaamheid.

Ook moesten de docenten laten weten hoe de kinderen op school presteerden en hoe het zat met hun sociale vaardigheden. De kinderen moesten ook vragen beantwoorden over hun emoties en hoe zij dachten over school en hun leraren.

Volgens de onderzoekers is er een verband tussen het overmatig controlerende gedrag van de moeders en de bij de kinderen verminderde controle van emoties.

Kinderen die hier op vijfjarige leeftijd moeite mee hadden, zouden vijf jaar later bovendien slechter presenteren op sociaal gebied dan leeftijdsgenoten die op jonge leeftijd emotioneel stabieler zijn.

Momentopname

De onderzoekers benadrukken dat zij slechts op een moment gedurende het onderzoek hebben bekeken hoe de moeders van de kinderen zich gedroegen. Ook werd niet gekeken of de moeders in kwestie bijvoorbeeld last hadden van een angststoornis of ander emotioneel probleem.

Wel zou dit onderzoek eerdere onderzoekhypotheses bevestigen die stellen dat een gebrek aan zelfregulering bij kinderen verband houdt met emotionele problemen op latere leeftijd.

