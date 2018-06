'Toename mentale druk op jongeren vormt bedreiging voor hun gezondheid'

Gezondheid 'Weinig kennis over wat te doen na aanraking berenklauw of insectenbeet' 30 x gedeeld Mensen weten vaak niet wat ze moeten doen als ze in aanraking komen met de eikenprocessierups of met een berenklauw. Ook bij de beet van een teek of insect weten ze niet hoe ze moeten handelen, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.