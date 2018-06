Helft van zelfstandig wonende gebruikers Wmo is eenzaam

Een op de vijf Wmo-melders voelt zich zelfs "sterk eenzaam", laat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdag weten.

Voor het onderzoek naar eenzaamheid zijn 5.000 ouderen, 2.300 zelfstandig wonende Wmo-melders en bijna 1.000 bewoners van een verpleeghuis ondervraagd. De studie bekeek de achtergronden van eenzaamheid bij

deze kwetsbare groepen.

Hieruit blijkt dat mensen die gebruikmaken van Wmo, vaker eenzaam zijn wanneer ze alleen wonen of een verslechterende gezondheid hebben. Wanneer Wmo-melders zelfredzamer zijn en meer mogelijkheden hebben om sociale contacten te onderhouden, komt eenzaamheid minder voor.

Verpleeghuis

In verpleeghuizen is de helft van de ondervraagden eenzaam. Van deze groep is een op de tien zelfs sterk eenzaam. Vier op de tien zijn "matig eenzaam". Opvallend is dat de eenzaamheid in de leeftijdsgroep 55 tot 74 jaar meer voorkomt dan in de leeftijdsgroep van 85 jaar en ouder.

"Verpleeghuisbewoners zijn minder eenzaam als ze ouder zijn", aldus de onderzoekers. Eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners neemt toe bij een slechte mentale gezondheid en wanneer de persoon in kwestie hoogopgeleid is.

Probleem

Volgens de onderzoekers betekent eenzaamheid niet dat de mensen zich ongelukkig voelen. Zowel bij de Wmo-melders als bij bewoners van verpleeghuizen is 2 tot 4 procent sterk eenzaam en zeer ongelukkig. Dit hangt samen met de slechtere gezondheid van beide groepen.

Eenzaamheid wordt volgens de onderzoekers wel beschouwd als een probleem met negatieve gevolgen voor de gezondheid en de participatie in de maatschappij.

