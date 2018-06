Wereldgezondheidsorganisatie verklaart Paraguay vrij van malaria

De afgelopen vijf jaar zijn er geen nieuwe gevallen van malaria waargenomen in Paraguay. Daardoor durft de WHO te stellen dat de ziekte is verdwenen uit het land.

De directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, is verheugd dat het Paraguay gelukt is om malaria te vedrijven. "Succesverhalen zoals in Paraguay laten zien wat er mogelijk is. Als malaria in een land kan worden geëlimineerd, kan het in alle landen worden geëlimineerd", aldus Ghebreyesus.

Sri Lanka was in 2016 het laatste land dat vrij werd verklaard van malaria. De WHO verwacht dat Algerije, Argentinië en Oezbekistan later dit jaar volgen.

Ondanks de positieve geluiden zijn er ook zorgen bij de WHO. In 2016 is het aantal gevallen van malaria met 5 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat was voor het eerst in tien jaar tijd.

Volgens deskundigen komt de toename vooral doordat malariamuggen steeds vaker resistent zijn tegen sprays en pillen die tegen ze wordt gebruikt. Ook is er sinds 2010 wereldwijd minder geld uitgegeven aan de preventie van malaria en kunnen klimaatverandering en conflicten een malaria-uitbraak verergeren.

